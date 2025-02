"Nature : pour une réconciliation" document de Yann Arthus-Bertrand diffusé sur M6 mardi 11 février 2025

Dans le cadre de sa semaine verte, M6 diffusera mardi 11 février 2025 à 21:10 le documentaire inédit « Nature : pour une réconciliation » de Yann Arthus-Bertrand.

En quarante ans, Yann Arthus-Bertrand a survolé près de cent-vingt pays, capturant près d’un million de clichés de la Terre vue du ciel. Convaincu que la beauté de la nature pouvait nous sensibiliser à la splendeur et à la fragilité de notre planète, le photographe n’a cessé d’inviter le public à agir pour défendre la préciosité de la vie.

Hélas, nos sociétés continuent leur course folle, le monde se réchauffe, la biodiversité s’effondre en silence, les ressources s’amenuisent, les pollutions se multiplient…

Traversé par ce flot d’images dramatiques, Yann Arthus-Bertrand est pris, comme beaucoup, dans un torrent d’émotions contradictoires. Il s’interroge, sans cesse, sur les raisons de notre inaction collective. Pourquoi ne réagissonsnous pas à la hauteur de l’urgence écologique ?

Hors de question de se résigner pour autant : Yann Arthus-Bertrand entend délivrer un message d’amour universel en rappelant que l’histoire de la vie est la plus belle histoire du monde. Ainsi, Nature propose une réflexion profonde sur notre lien avec la Terre, la vie et l’univers. Alliant poésie, science et émotion, ce film raconte l’histoire du vivant, de ses origines cosmiques à son évolution sur notre planète, en passant par les merveilles de la biodiversité et les défis contemporains auxquels elle fait face.

À travers des images spectaculaires, le film explore l’immensité du cosmos, où les étoiles naissent et les éléments essentiels à la vie se forment, rappelant que nous sommes littéralement faits de poussières d’étoiles. De là, il nous ramène sur Terre, un joyau bleu suspendu dans l’infini, où chaque écosystème, chaque espèce et chaque lien dans la chaîne du vivant témoigne de l’incroyable créativité de la nature. Mais les mécanismes qui assurent aujourd’hui la robustesse du monde vivant sont mis à mal par les activités humaines. En moins de 200 ans, celles-ci ont bouleversé des équilibres fragiles construits sur des milliards d’années. Avec gravité, le film dénonce cette sixième extinction de masse, causée par notre quête de performance, de profit et de domination.

Il met aussi en lumière l’ensemble des paradoxes de notre temps : nous savons qu’il faut profondément changer la société, mais nous ne prenons pas la mesure de l’urgence et n’enclenchons pas les transformations nécessaires. Comment vivre avec la conscience de ces contradictions ? Que faut-il remettre en cause, dans nos façons de penser et de faire société ? Nos remèdes sont-ils toujours de bonnes solutions ou ne s’ajoutent-ils pas aux problèmes ?

Malgré ce sombre constat, ce récit n’est pas sans espoir. Et si, face à l’urgence, la solution résidait dans une révolution du coeur ? En s’inspirant des lois du vivant – coopération, adaptabilité et respect des cycles naturels – nous pouvons repenser notre rapport au monde.