"Laurent Gerra : 30 ans de rire" à revoir sur C8 jeudi 13 février 2025 (vidéo)

C8 vous propose à nouveau, jeudi 13 février 2025 à partir de 21:20, de fêter 30 ans de rire avec les différentes voix de Laurent Gerra dans un documentaire réalisé par Manon Raccah-Dhekaïer.

"Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations." Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au dernier spectacle de Laurent Gerra qu’il a spécialement créé pour ses 50 ans.

Laurent Gerra parodie hommes politiques, chanteurs, acteurs, animateurs télé et personnalités faisant l’actualité. En plus de 30 ans de carrière, il est devenu l’imitateur préféré des Français, la radio et la télévision l’ayant accompagné dans ses plus grands moments.

C8 vous propose de revenir sur l’impressionnant panel de voix que Laurent Gerra a imité et imite encore aujourd’hui au travers de ce documentaire qui évoque son admiration pour les chanteurs, le pouvoir, les comédiens et la télévision.

Vous découvrirez également les rapports qu’entretient Laurent Gerra avec les personnalités et les professions qu’il imite.

Ses proches mais aussi de nombreuses personnalités qu’il a imitées, interviendront pour commenter ses sketches les plus drôles : Dany Brillant, Eddy Mitchell, Florent Peyre, Mademoiselle Jade, Laurence Ferrari, Les Bodin’s, Michel Drucker, Nolwenn Leroy, Pascal Obispo, Régis Mailhot, Thierry Fremaux, Vincent Niclo, Virginie Lemoine, Yves Calvi… etc.