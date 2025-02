"Les reines de la route" : le 3ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 13 février 2025 (vidéo)

Jeudi 13 février 2025 à 21:10, 6ter diffusera le 3ème épisode des "Reines de la route" qui reprennent le volant avec énergie et passion dans cette 5ème saison inédite.

Parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination. Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

Parmi les pionnières de cette aventure, on retrouve des femmes qui sont désormais des héroïnes : Béatrice, Rasha, Clotilde, Lexie et Frédérique… Elles ont tracé la voie pour celles qui ont suivi. La relève est assurée car six nouvelles conductrices font leur entrée sur la scène avec une énergie débordante et des caractères bien trempés. Johanne, Manon, Charlotte, Manuela, Sandrine et Angélique, toutes portées par les mêmes ambitions : être libres, repousser les limites et prouver que, dans ce métier, le genre n’est pas un obstacle et peut même être force supplémentaire

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout. Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Épisode 3

Béatrice, de retour au volant d’un camion frigorifique, doit s’adapter à son nouveau travail et à la circulation en Île-de-France. Stressée par ses manœuvres et déterminée à faire ses preuves, elle reste vigilante malgré quelques erreurs.

Charlotte transporte des chevaux entre l’Irlande et la Normandie, combinant ses passions pour la route et les animaux. Malgré des difficultés pour faire monter les juments, elle atteint son objectif et prend le ferry à Dublin.

Joanne livre 11 palettes de viande et 8 chariots de yaourts à Saint-Denis, où elle peine à manœuvrer dans un espace réduit. Bloquée dans les embouteillages, elle profite néanmoins des magnifiques paysages de l’île de La Réunion.

Clotilde participe à la récolte de l’orge, appréciant le contact avec le monde agricole. Entre poussière et défis de chargement, elle assure avec efficacité la livraison rapide de 57 tonnes d’orge.

Rasha traverse l’Italie avec 2 heures de retard, s’énervant face aux imprévus et au péage bloqué. Impressionnée par les paysages, elle appréhende le passage du tunnel du Fréjus, mais avance pour offrir un meilleur confort à ses enfants.

Extrait vidéo

"En cas de contrôle, je prends une amende et une immobilisation du véhicule". Clotilde doit décharger, sous peine de prendre une amende !