"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 14 février 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer dans l'épisode 15

Vendredi 14 février 2025 à 17:40, TF1 diffusera le 15ème épisode de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL".

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Épisode 9x15

Chez les Galli, Florie vient de renter de la maternité avec son sixième enfant, Martin. C'est la première fois que Paul accueille un petit frère à la maison !

Chez les Laforce, Elsa et les enfants préparent leurs valises pour partir en vacances. Ils arrivent chez les parents d'Elsa pour une semaine ! Janie et Lionel et sont ravies de revoir leurs petits-enfants.

Les enfants Bambara ne vont pas à la cantine le midi, ils mangent à la maison pour être dans de bonne condition.