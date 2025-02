"La banlieue c'est le paradis", un document de Mohamed Bouhafsi diffusé mardi 18 février 2025 sur France 2

Mardi 18 février 2025 à 21:10, France 2 diffusera « La banlieue c'est le paradis », un film de Mohamed Bouhafsi qui retrace 70 ans d’histoire des banlieues, illustré d'archives et de témoignages d'artistes, de politiques ou encore d'associations.

Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, les banlieues en sont la parfaite illustration. Dans les années 60, elles devaient être un paradis moderne et confortable, un eldorado pour les nouveaux venus : ceux qui affluaient des campagnes vers la ville ; et ceux qui arrivaient de bien plus loin, du Portugal, d’Espagne, du Maghreb et d’Afrique pour aider à reconstruire la France d’après-guerre et développer son industrie.

D'ailleurs, Mohamed Bouhafsi se souvient de cette citation de son grand-père, kabyle : « On m’avait dit qu’en France les rues seraient pavées d’or ! Mais très vite j’ai compris que non seulement les rues n’étaient pas pavées du tout ; mais qu’en plus, c’est nous les Algériens, qui allions devoir les construire. »

Les grands ensembles tels qu’on les voit se construire à l’époque en témoignent : au départ, tout était bien en place pour du bonheur en barre d’immeubles. D’abord, dans les années 60, pour faire disparaître les bidonvilles, les engins à chenilles se ruèrent sur le champ de bataille ; le béton coula, coula encore, faisant sortir de terre des centaines de barres et de tours en ceinture des grandes métropoles françaises et des petites villes de province. Les appartements offrent alors chauffage et électricité ; les politiques rivalisent de créativité pour mettre un nom sur ces eldorados : Zup, Cité de Transit – puis « cité » tout court –, quartiers prioritaires, sensibles – puis « quartiers » tout court… On promet des plans banlieues, on dresse une politique de la ville, chapeautée par un ministre de la Ville.

Et dans ce monde en béton, raconté comme les tours de Babel, poussent 1 000 bulles d’espoirs. Mais très vite, dès les années 80, surgissent les grandes désillusions : crise et chômage, pauvreté et délinquance, racisme et violences policières, drogue et alcool. Tous les germes de notre histoire sont là. Voici donc ce qui guide l’arche narrative de ce documentaire incarné par la voix, l’histoire personnelle et la stature de Mohamed Bouhafsi : cette cité aurait pu, aurait dû être idéale. Pourtant, elle ne l’est pas. Ou quand elle le devient, joyeuse et flamboyante, sur un coup de tête ou sur un coup d’éclat, elle ne le reste jamais bien longtemps.

Pourquoi cet idéal n’a-t-il fonctionné qu’un temps ? Qu’a-t-on réussi ? Et qu’a-t-on oublié au moment de construire les marches du paradis ?

Avec les témoignages de :

Renaud Epstein - Professeur de sociologie

- Professeur de sociologie Nadir Hammache - Ancien habitant du Franc-Moisin

- Ancien habitant du Franc-Moisin Farida Khelfa - Mannequin, réalisatrice et autrice

- Mannequin, réalisatrice et autrice Fabien Roussel - Secrétaire national du Parti Communiste Français

- Secrétaire national du Parti Communiste Français Lyna Khoudri - Actrice

- Actrice Michel Cantal-Dupart - Architecte et urbaniste

- Architecte et urbaniste Sofiane Zermani - Artiste et Producteur

- Artiste et Producteur Emmanuel Macron - Président de la République

- Président de la République Akhenaton - Producteur et Artiste

- Producteur et Artiste Sabrina Ouazani - Actrice et réalisatrice

- Actrice et réalisatrice Diangou Traoré - Association Franc-Moisin Citoyenne

- Association Franc-Moisin Citoyenne Monique Munoz - Habitante du Franc-Moisin

- Habitante du Franc-Moisin Christian Delorme - Prêtre et Initiateur de la Marche pour l’égalité et contre le racisme

- Prêtre et Initiateur de la Marche pour l’égalité et contre le racisme Franck Gastambide - Producteur, réalisateur, acteur

- Producteur, réalisateur, acteur Nassira - Mère de Mohamed Bouhafsi

- Mère de Mohamed Bouhafsi Djamel Attalah - Educateur et médiateur urbain

- Educateur et médiateur urbain François Hollande - Président de la République 2012-2017

- Président de la République 2012-2017 Adjera Lakehal-Brafman - Ancienne directrice de l’association Femmes de Franc-Moisin

- Ancienne directrice de l’association Femmes de Franc-Moisin Jean-Louis Borloo - Ancien ministre de la ville et de la cohésion sociale

- Ancien ministre de la ville et de la cohésion sociale Tanaz Rohani - Directrice de l’association Femmes de Franc-Moisin

- Directrice de l’association Femmes de Franc-Moisin Dominique Tapie - Epouse de Bernard Tapie

- Epouse de Bernard Tapie Corinne Angelini - Présidente de l’association Femmes de Franc-Moisin

- Présidente de l’association Femmes de Franc-Moisin Nicolas Sarkozy - Président de la République 2007-2012

- Président de la République 2007-2012 Karine Julien-Elkaïm - Présidente du comité exécutif, groupe Polylogis

- Présidente du comité exécutif, groupe Polylogis Aurélien Devise - Directeur d’établissement, EPC Demosten

- Directeur d’établissement, EPC Demosten Anne-Elisabeth Lemoine - Journaliste, présentatrice de télévision

- Journaliste, présentatrice de télévision Fehmi Cherif - Animateur de l’antenne jeunesse du Franc-Moisin

- Animateur de l’antenne jeunesse du Franc-Moisin Olivier Klein - Maire de Clichy-sous-Bois, Ancien ministre de la ville

- Maire de Clichy-sous-Bois, Ancien ministre de la ville Xavier Niel - Entrepreneur et Cofondateur de Free

Ce documentaire est le premier à réunir les trois derniers présidents de la République.

Un film écrit et réalisé par Nathalie Conscience.