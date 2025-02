"Jacques Cardoze enquête" : Argent public, la grand gaspillage, mardi 18 février 2025 sur C8

Mardi 18 février 2025 à 21:20, C8 diffusera le 3ème épisode de la série documentaire "Jacques Cardoze enquête" consacré au gaspillage de l'argent public.

Depuis sa « War room » Jacques Cardoze enquête sur les sujets brûlants du moment.

Sans tabou et sans à priori, l’émission examine l’efficacité des politiques publiques.

Épisode 3 Argent public : le grand gaspillage

Nos services publics se plaignent régulièrement d’un manque de moyens. Et si on commençait par s’interroger sur l’utilisation de notre argent public ? Comment est-il dépensé ? Est-il bien réparti ? Et selon quels critères ?

Les équipes de Jacques Cardoze examinent plusieurs cas de dépenses inutiles dans divers secteurs : route, construction, santé... Choix politiques délirants, investissement hasardeux, délais de constructions...

Lorsque la France veut réduire son train de vie c’est l’inverse qui se produit.