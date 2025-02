"Le Doc Quotidien" : Les baskets et nous, une saga française racontée mercredi 19 février 2025 sur TMC (vidéo)

"Le doc Quotidien" sera de retour sur TMC mercredi 19 février 2025 à 21:25 pour un numéro exceptionnel sur l’univers de la basket et ses origines françaises.

Incarnation de la coolitude à l’américaine, les baskets ont fait fantasmer des générations entières de petits frenchies. Des terrains de sport à la rue en passant par les podiums et les pieds des stars, elles ont envahi l’hexagone et sont devenues un symbole de pop culture made in France. Des précurseurs ont réinventé la culture sneakers en France et transformé notre regard sur ce simple accessoire de sport.

Au gré d’images d’archives inoubliables, de clips et d’extraits de films et de séries cultes, des artistes, des sportifs, des créateurs de mode et des sneakers addicts reviennent sur les modèles les plus iconiques et les coups d’éclat de cette histoire : les origines françaises méconnues des tennis Stan Smith, l’étonnante épopée marseillaise de la TN la plus sulfureuse des baskets, ou encore l’improbable paire de Salomon portée par Rihanna pendant sa performance au Super Bowl 2023.

Pour l’occasion, Etienne Carbonnier a mouillé le maillot en se mesurant au très grand champion de NBA Rudy Gobert et en allant bosser son service avec la tenniswoman Alizé Lim.

Avec Stan Smith en personne, Mathieu Kassovitz, la créatrice de mode Isabel Marant, Rim’K, Thibaut de Longeville (le king français de la Jordan), les sneakers addicts Teki Latex, Sidney, Nordine Ganso et Yann Marguet, les champions de hip-hop du lycée Turgot…

Extrait vidéo

« La plupart des gens connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas la personne derrière ». Rencontre avec Stan Smith, l’homme à l’origine de l’une des sneakers les plus mythiques de l’histoire.