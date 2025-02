"Un an avec Jordan Bardella" : document inédit diffusé sur C8 jeudi 20 février 2025 (vidéo)

Jeudi 20 février 2025 à 21:20, C8 diffusera "Un an avec Jordan Bardella", un document inédt réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.

Pendant plus d'un an, Guillaume Genton et Thibault Gitton ont suivi Jordan Bardella au quotidien. Du lancement de sa campagne aux élections européennes, aux législatives surprises où il a failli devenir Premier ministre à 29 ans seulement, ce documentaire retrace une année décisive pour Bardella.

Comment le jeune homme originaire de Seine-Saint-Denis est-il parvenu à diriger le premier parti politique de France si rapidement ? Quels sont les secrets de son ascension ? A quoi ressemble sa vie de tous les jours ? Comment travaille-t-il ? En quoi consiste son activité de député européen ? Quelle est sa véritable relation avec Marine Le Pen ?

Meetings enflammés, débats sous haute tension, déplacements à l’étranger, échanges tendus avec certains journalistes, moments de doute, interview-confidences exclusive… découvrez le portrait sans filtre d’un homme politique en pleine construction.