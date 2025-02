"Les reines de la route" : le 4ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 20 février 2025 (vidéo)

Jeudi 20 février 2025 à 21:10, 6ter diffusera le 4ème épisode des "Reines de la route" qui reprennent le volant avec énergie et passion dans cette 5ème saison inédite.

Parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination. Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout. Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Épisode 4

Frédérique charge une grue et ses 17 lestes avec précaution sur un chantier difficile, mais un incident survient lorsque du liquide jaillit du camion. Elle doit ensuite transporter la grue de 8 tonnes en sécurité.

Sandrine trouve une place idéale pour la nuit, détaillant son quotidien autonome dans son camion. Après avoir désinfecté sa citerne, elle rejoint son mari, heureux de partager un repas sur le parking.

Manuela gère un retard et un problème de palettes en surcharge, mais reste professionnelle malgré les aléas. Elle s’amuse de sa chienne Luna et d’un mot laissé par un collègue.

Béatrice roule de nuit sous une pluie battante, fatiguée mais soulagée de trouver une aire pour se reposer. Elle pleure en pensant à sa fille, qu’elle adore.

Angélique lutte contre les embouteillages et la pluie, mais parvient à charger ses palettes malgré les stéréotypes sur les femmes dans son métier. Son anniversaire est marqué par des défis, mais elle garde le sourire.

Lexie, épuisée après un trajet nocturne, fait une pause avant de reprendre la route vers Majorque. Elle voit enfin la lumière au bout du tunnel et rêve de dormir.

Extrait vidéo

"Le mec est passé sur la bande d'arrêt d'urgence." Angélique n'en peut plus du comportement dangereux des automobilistes !