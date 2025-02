"Ramsès II, la trilogie" : série documentaire inédite diffusée sur RMC Découverte vendredi 21 février 2025

Vendredi 21 février 2025 à partir de 21:10, RMC Story diffusera "Ramsès II, la trilogie", une série documentaire inédite en trois volets.

Ramsès II, le pharaon le plus célèbre de tous les temps !

Son règne, qui a duré plus de 66 ans, a été marqué par de nombreuses réalisations monumentales, mais aussi par une controverse historique : était-il réellement le grand pharaon qu'il prétendait être, ou bien un stratège politique hors pair et véritable expert en communication ?

Découvrez ses triomphes militaires, ses réalisations architecturales monumentales, mais aussi ses défis personnels et politiques. Ramsès II serait-il un homme comme tous les autres, habité par la quête du pouvoir, de l'amour et de l'éternité ?

A travers des reconstitutions visuelles époustouflantes et des interviews des plus grands experts de l'Égypte Antique, « Ramsès II, les secrets d'un pharaon » offre un regard inédit sur la vie de ce leader extraordinaire.

Volontairement anachronique, cette série documentaire joue avec les codes de la culture populaire urbaine pour comprendre qui était l'homme derrière la légende. Un homme qui a tout fait de son vivant pour devenir immortel dans la mémoire de l'humanité !

21:10 Volet 1 Ramsès II, l'usurpateur

Si le nom de Ramsès II a traversé les millénaires, c'est en grande partie grâce aux monuments qui portent sa trace aux quatre coins de l'Égypte antique. Seulement, il est impossible que tous ces temples aient pu être construits sous son règne. Il a fallu plus de deux siècles aux égyptologues pour résoudre ce puzzle archéologique.

Quel était le secret de Ramsès le bâtisseur ? L'usurpation ! Ramsès II a volontairement fait remplacer le nom de ses prédécesseurs par le sien sur des monuments qu'il n'a pas fait construire.

Vous allez découvrir, dans cet épisode, les raisons d'une telle audace et lever le voile sur un trait de personnalité méconnu du grand monarque.

22:30 Volet 2 Ramsès II, le père d'une dynastie

Souverain guerrier, roi de la communication, bâtisseur de monuments gigantesques, Ramsès II présente aussi un visage méconnu. Celui d'un patriarche à la tête d'une famille hors-norme qui pourrait rivaliser avec les meilleures séries à succès consacrées à des dynasties.

Marié à plus de 12 épouses royales dont 5 de ses propres filles, il a offert à Néfertari, la mère de son premier fils, les plus beaux édifices qu'une reine puisse avoir. Quelle place occupait-elle dans le cœur du monarque ? A t-elle été son seul et véritable grand amour ?

Programmé dès son plus jeune âge à occuper la fonction suprême, Ramsès II consacre sa vie à former ses héritiers. Seulement, ses 12 premiers fils vont mourir avant lui. Un drame personnel qu'il n'aura de cesse de dépasser pour bâtir une dynastie exceptionnelle et marquer l'histoire de son empreinte.

00:00 Volet 3 Ramsès II, l'immortel

L'autopsie de la momie de Ramsès II, en 1976 à Paris, va permettre de révéler au grand jour un visage méconnu du monarque bien loin de l'image du grand guerrier qu'il a voulu laisser à la postérité.

Ramsès II a-t-il cherché à repousser les limites de la vie humaine quitte à payer le prix d'atroces souffrances ? Quels éléments scientifiques tangibles permettent de justifier un âge aussi avancé à une époque aussi lointaine ?

Toujours est-il que Ramsès II va bel et bien mourir mais connaître une deuxième vie dans l'au-delà des anciens Égyptiens. Pour la première fois, le monde des dieux Égyptiens a été recréé, un monde terrifiant semé d'embûches où Ramsès devra affronter le terrible serpent Apophis, dieu des ténèbres et de l'apocalypse.

Préparez-vous à découvrir Ramsès II, l'homme qui voulait devenir immortel !