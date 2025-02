"Monde agricole : la fracture de l’eau", document inédit diffusé sur France 3 lundi 24 février 2025

Lundi 24 février 2025 à 22:50 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera « Monde agricole : la fracture de l’eau » un document inédit de Christophe Nick et Mischa Nick.

La guerre des méga-bassines fait rage autour du Marais poitevin.

Qui a raison ? Comment expliquer ce manque d’eau ? Derrière l'enjeu de l'eau pour tous, deux modèles d’agriculture s’affrontent et déchirent les campagnes. La violence rurale n'a rien à envier à la violence urbaine.

Présentation du film

Le Marais poitevin et ses environs cristallise les tensions nationales autour de la ressource en eau.

Deux visions du monde s'affrontent sur le partage de l'eau : d'un côté, des exploitants agricoles modernes et technos, de l'autre, des paysans, entre tradition et innovation. Entre eux, des rancœurs anciennes et une bataille qui ne fait que s’intensifier à mesure que l’eau vient à manquer et que la guerre des méga-bassines fait rage. Qu’est-ce qu’une juste répartition de l’eau, à l’heure du réchauffement climatique ?

Fruit d'une immersion de plusieurs mois, cette enquête à la fois historique et actuelle replace les choix des uns et des autres dans l'enchaînement des politiques publiques depuis les débuts de la Ve République.