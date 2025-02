"The Rolling Stones - Totally Stripped" à revoir sur Culturebox mercredi 26 février 2025

Mercredi 26 février 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera le documentaire "The Rolling Stones - Totally Stripped" réalisé par Jim Gable.

Ce documentaire suit les Rolling Stones en 1995 alors qu'ils enregistraient et interprétaient des versions dépouillées de leurs chansons classiques lors de sessions en studio à Tokyo et à Lisbonne et sur scène à Amsterdam, Paris et Londres.

Le programme capture des répétitions, des interviews, des performances live et des images du groupe en studio.

Ce film décrit à la perfection le projet des Rolling Stones et leur envie de revenir aux basiques, sans pour autant céder à la mode des albums unplugged, très en vogue à cette époque.