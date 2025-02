"Sur le front" : Hugo Clément enquête sur les allergies au pollen, lundi 17 mars 2025 sur France 5

Dans le prochain numéro de "Sur le front", diffusé lundi 17 mars 2025 à 21:05 sur France 5, Hugo Clément mène l'enquête sur les allergies au pollen et fait des découvertes ahurissantes.

Un Français sur trois est déjà allergique au pollen et beaucoup d’adultes deviennent allergiques du jour au lendemain. Sommes-nous devenus plus sensibles, plus fragiles, ou se passe-t-il vraiment quelque chose dans la nature ?

Édito de Hugo Clément, journaliste

Nous avons tous remarqué que les allergies se développent. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes intolérantes au gluten par exemple, mais aussi de plus en plus de “rhumes des foins” au printemps. On s’imagine que c’est notre espèce humaine qui est devenue plus fragile. On se dit que comme l’hygiène s’est améliorée au fil du temps, on s’est habitué à vivre dans des endroits plus aseptisés, et on devient donc plus sensible aux plantes.

On a voulu savoir ce qui se passait précisément avec le pollen. Les chiffres sont affolants : 3% des Français étaient allergiques dans les années 60 contre 30% aujourd’hui. C’est 10 fois plus. On prévoit même que la moitié de la population sera allergique en 2050 ! Est-ce qu’on est vraiment devenus plus sensibles ? Pour Sur le front, nous avons mené l’enquête et fait des découvertes ahurissantes. Premièrement, les plantes envoient plus de pollen parce qu’il y a plus de CO2 dans l’air. Deuxièmement, avec le réchauffement climatique, les plantes fleurissent plus tôt et plus tard dans l’année, la saison pollinique s’étend considérablement et ne laisse presque plus de répit aux allergiques. Enfin, une nouvelle plante exotique envahissante, l’ambroisie, se développe à vitesse grand V en France. Elle ressemble à n’importe quelle herbe verte, elle n’est pas très impressionnante mais elle envoie énormément de pollen. Malgré sa dangerosité pour la santé, pour la biodiversité et le casse-tête pour les agriculteurs, on continue de tolérer les graines d'ambroisie dans la nourriture pour oiseaux. Nos voisins suisses ont réussi à s’en débarrasser mais elle continue de progresser chez nous.

On en parle peu mais de nombreuses personnes se battent pour lutter contre les plantes allergisantes en France : des scientifiques leur cherchent des prédateurs naturels, des associations les arrachent partout sur le territoire et des mairies cherchent à planter de nouvelles espèces non allergisantes.

Des séquences exceptionnelles

L’ambroisie, cette plante allergisante inconnue qui submerge toute la France

Elle est verte, assez quelconque et prospère à proximité des champs. Mais surtout, elle émet un pollen extrêmement allergisant et se développe à une vitesse folle ! Pour s’en débarrasser c’est un vrai casse-tête, il faut l’arracher à la main, la détruire sans en laisser une miette. La vallée du Rhône est envahie et des citoyens se battent pour l’éliminer et éviter qu’elle ne se répande dans d’autres régions.

Exclusivité : nous avons retrouvé une plante allergisante dans des graines pour oiseaux, alors que c’est illégal

En France, les graines de tournesol que l’on donne à manger aux oiseaux peuvent contenir quelques graines d’ambroisie, cette plante envahissante extrêmement allergisante. C’est toléré. Alors nous avons fait le test et découvert que non seulement on en retrouve bien dans les sachets de graines, mais en plus en grandes quantités, bien au-dessus de la limite autorisée par la loi ! C’est notamment pour cela qu’elle se propage aussi rapidement.

Incroyable ! Des plantes se mettent à émettre du pollen au mois de décembre

Avec le réchauffement climatique, les arbres émettent du pollen plus tard et plus tôt dans l’année. C’est le cas du noisetier par exemple, qui fleurit au mois de décembre ces dernières années au lieu du mois de février habituellement. Les émissions de CO2 augmentent la production de pollen et les particules fines le rendent plus nocif… Bref, la pollution rend le pollen plus dangereux pour les humains.

Le Japon rase ses forêts pour limiter les allergies

Les Japonais sont devenus massivement allergiques au Cèdre du Japon, l’arbre emblématique des forêts du pays. Résultat, le gouvernement a décidé de raser un cinquième des forêts de cèdre ! Un chantier titanesque pour rendre à nouveau l’air respirable.

On plante encore des arbres allergisants près des habitations

Un quartier d’habitation de Confluence à Lyon est devenu connu dans toutes les mairies de France. Pas pour son architecture ou ses commerces, mais pour les arbres plantés au pied des balcons. Des rangées de bouleaux, un arbre au pollen allergisant, rendent la vie insupportable aux habitants. Résultat : la mairie remplace peu à peu les bouleaux par d'autres espèces, moins dérangeantes.

Des combattants

Jean-Pierre Sauvadon

Jean-Pierre Sauvadon mène un combat acharné contre l’ambroisie : il recherche les terrains contaminés, réagit aux alertes, met la pression aux collectivités, contacte les agriculteurs, organise des arrachages… Ce retraité, allergique depuis 24 ans et fondateur de l’association Stop Ambroisie nous embarque avec lui sur tous les fronts pour endiguer la propagation de cette plante envahissante.

Salomé Pasquet

Botaniste passionnée, Salomé travaille au pollinarium de Nantes, un de ces jardins de détection des pollens. Ils s’implantent petit à petit dans toutes les villes de France pour aider les allergiques à se protéger. Elle nous alerte : les pollens se propagent dans l’air de plus en plus longtemps, ils sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus dangereux.