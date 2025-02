"Seuls face à l'Alaska" saison 13 : le 12ème épisode diffusé samedi 1er mars 2025 sur RMC Découverte

Samedi 1er mars 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 12ème et dernier épisode de la 13ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Les montagnards symbolisent les premiers aventuriers, trappeurs et explorateurs, qui ont bravé les étendues glacées du Grand Nord avec pour seules armes leur courage et leur persévérance. Malgré les avancées modernes, l'attrait pour une vie sauvage et libre demeure profondément ancré dans nos aspirations.

Cette saison dévoile de nouveaux protagonistes tout en célébrant le retour des figures incontournables de la série, chacun incarnant une endurance remarquable et une volonté inébranlable de vivre pleinement leur mission.

Épisode 13x12 La ligne d'arrivée

Lauro approche de la fin de l'Iditarod, traversant 260 miles de glace le long de la côte de la mer de Béring pour atteindre la ligne d'arrivée à Nome.

Marty et son ami Dave transportent des fournitures pour une cabane dans l'arrière-pays, risquant le désastre sur une rivière gelée instable.

Tom et Will construisent un tipi en peau d'élan.

Jake et ses chiens chassent un ours noir dans une grotte de montagne isolée.

Paul et Chance construisent un poulailler en rondins à l'épreuve des ours.