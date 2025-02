"Le mystère du béluga espion" : document inédit diffusé sur France 5 dimanche 2 mars 2025 (vidéo)

Dimanche 2 mars 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Tavarant vous proposera de découuvrir « Le mystère du béluga espion » dans un document inédit réalisé par Jennifer Shaw, Aurélien Biette et Alexandre Soullier.

Avril 2019, au large d’Hammerfest en Norvège. Une région paisible et reculée devient l’épicentre d’une énigme géopolitique…

Aux abords d’un village de pêcheurs norvégiens, l’étrange silhouette d’un béluga blanc est aperçue, sillonnant les eaux arctiques. L’animal est peu farouche et visiblement habitué à la présence humaine. Il cherche à entrer en contact. Un pêcheur local le filme et aperçoit sur l’animal un harnais sanglé avec un dispositif permettant d’y fixer une caméra. Le fermoir présente une énigmatique mention « Equipment St-Petersburg »… Un détail clé.

Rapidement, la théorie d’un béluga espion au service du Kremlin voit le jour et déclenche l’ouverture d’une enquête internationale qui trouve son origine dans l’ombre de la guerre froide. Une époque où dauphins et autres mammifères marins étaient entraînés par les marines russe et américaine.

L’enquête sur l’origine de ce béluga espion et des archives inédites s’entrecroisent pour révéler une face cachée et jamais racontée de la course militaire que se sont livrées ces deux grandes puissances nucléaires.

Ce documentaire inédit suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant avec :

Alexandre Soullier, producteur et co-réalisateur,

Alexandre Taithe, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS),

Michael Delaunay, chercheur à l’Observatoire de la Politique et la Sécurité de l’Arctique (OPSA),

Jean-Louis Etienne, explorateur.