"Vikings, la saga des femmes" jeudi 6 mars 2025 sur France 5 dans "Science grand format" (vidéo)

Jeudi 6 mars 2025 à 21:10 dans "Science grand format", France 5 diffusera « Vikings, la saga des femmes », un portrait précis et nuancé des femmes dans une société tournée vers l'exploration et la conquête.

L’équipe à l’origine du projet global Lady Sapiens, qui interrogeait en 2021 la place de la femme au paléolithique, a souhaité étendre ce questionnement à d’autres périodes de l’Histoire. Son choix s’est porté sur la femme viking qui, à l’inverse de la femme de la préhistoire, est souvent montrée comme forte, conquérante et même guerrière… Mais sur quoi repose ce cliché ?

D’abord transmise oralement, puis couchée par écrit par les auteurs des sagas à partir du XIIe siècle, l’histoire du peuple viking accorde peu de place aux femmes. Au XIXe siècle, les premiers archéologues à interpréter les traces du monde viking étaient encore des hommes.

Ce n’est que depuis une cinquantaine d’année que les femmes sont venues grossir les rangs des scientifiques et poser un nouveau regard sur l’histoire des peuples du passé : on sait désormais qu’une sépulture richement dotée peut être celle d’une femme puissante, que les femmes ont pu prendre la mer aux côtés des hommes et que leurs rôles étaient tout aussi capitaux dans l’installation sur de nouvelles terres, qu’elles aient porté les armes ou non.

Le film se fait l’écho de ces travaux et s’attache à la récente découverte d’une sépulture féminine richement ornée au fond d’un fjord, sur la côte Est de l’Islande. Une équipe d’archéologues met au jour les restes d’un important site de l’époque viking comprenant plusieurs sépultures, dont celle d’une femme venue de Norvège. Qui était-elle ? Et que faisait-elle si loin de sa terre natale ?

C’est le point de départ d’une vaste investigation scientifique menée dans sept pays (Islande, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et Canada) auprès d’une vingtaine d’intervenant.e.s, pour révéler le rôle déterminant des femmes au cours des célèbres expéditions vikings.

Tout au long du récit, l’archéologue suédoise Kristina Ekero Eriksson et l’historienne française Lucie Malbos (Université de Poitiers) interviennent pour mettre en perspective les propos des scientifiques et les placer dans leur contexte historique.

En écho à l’enquête scientifique, un récit fictionné à partir de l’univers époustouflant du jeu vidéo Assassin’s Creed Valhalla d’Ubisoft évoque les destins différents de trois sœurs après la mort de leur père. Sigrid la guerrière, Inga l’aventurière et Helga l’épouse intrépide. Elles incarnent la pluralité et la complexité des femmes vikings.

