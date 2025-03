"Les reines de la route" : le 6ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 6 mars 2025 (vidéo)

Jeudi 6 mars 2025 à 21:10, 6ter diffusera le 6ème épisode des "Reines de la route" qui reprennent le volant avec énergie et passion dans cette 5ème saison inédite.

Parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination. Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout. Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Épisode 6

Frédérique fait face à un problème majeur avec un flexible hydraulique qui explose, mais trouve une solution temporaire pour continuer la course et transporter la grue. Elle parvient à passer une zone accidentogène sans encombre, mais reste inquiète pour le stationnement.

Lexie, stressée par l’accès au port, finit par s’enregistrer à temps malgré les bouchons. Avec Jamina, elle réussit à monter sur le ferry juste avant la fermeture des barrières.

Sandrine et son mari trouvent finalement une aire de repos côte à côte, ce qui leur permet de passer une soirée agréable. Elle part ensuite vers la Belgique, doutant de pouvoir arriver à l’heure prévue.

Johanne traverse des routes sinueuses et dangereuses pour atteindre Cilaos, un village difficile d’accès à 1 200 m d’altitude. Elle passe le tunnel de Gueule Rouge, angoissée par l’étroitesse et les conditions difficiles, mais arrive enfin à destination.

Angélique partage des anecdotes sur les aires d’autoroutes et apprécie conduire la nuit, surtout face au coucher de soleil. Fatiguée après ses heures de conduite, elle trouve un parking et profite du confort de son camion.

Rasha, malgré des retards et des frustrations, trouve un endroit sécurisé pour dormir avant de reprendre la route. Elle décharge rapidement ses palettes et repart pour son prochain client.

Extrait vidéo

"J'ai flippé parce qu'en plus je n'étais pas habillée." Angélique nous partage une anecdote qui lui est arrivée dans son camion.