"Les fossoyeurs - Au coeur du scandale des EHPAD" : soirée continue sur France 2 mardi 25 mars 2025

Mardi 25 mars 2025 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée continue avec la diffusion du document « Les fossoyeurs - Au coeur du scandale des EHPAD ». Un scandale financier et humain qui bouleverse notre regard sur la fin de vie.

Cette enquête coup de poing, d'après le livre de Victor Castanet, coécrite et réalisée par Vincent Trisolini, raconte le combat et le courage des lanceurs d'alerte qui ont brisé le silence sur le scandale des Ehpad Orpea, et révélé au grand public les graves dysfonctionnements, abus et dérives d'un système qui vise la rentabilité et maltraite nos aînés.

Ces révélations ont provoqué une onde de choc et ouvert le débat public sur un sujet et des questions de société majeurs : la prise en charge du grand âge, la crise de confiance qui perdure aujourd'hui après la mise au grand jour des maltraitances et défaillances dans de grands groupes d'Ehpad.

Un débat, présenté par Carole Gaessler, suivra la diffusion de ce documentaire-événement.

Le déroulement de la soirée continue

21:10 Les Fossoyeurs – Au cœur du scandale des Ehpad

Ce thriller documentaire plonge au cœur d’un empire impitoyable où la rentabilité dicte la loi. Quatre ex-employés d’Orpea, hantés par ce qu’ils ont vu, dépassent leurs peurs et brisent enfin le silence aux côtés de Victor Castanet, un jeune journaliste idéaliste de 31 ans. Ensemble, ils révèlent un scandale financier et humain qui va bouleverser notre regard sur la fin de vie.

Quand Victor, jeune journaliste indépendant, s'attaque à Orpea, le géant des Ehpad, il ignore que son enquête lui prendra trois ans. Tout commence avec Laurent, cadre infirmier licencié après avoir dénoncé des abus inimaginables. Avec l’aide de Patrick, ancien cadre brisé, de Carmen, directrice sacrifiée, et de Camille, une infiltrée qui enregistre en secret ses supérieurs, Victor va découvrir un système implacable : rationnements sordides, détournements de fonds publics, cadres sous emprise et pressions sur les salariés.

Désormais épaulé par Fayard, une grande maison d’édition, Victor et ses lanceurs d’alerte tiennent dans leurs mains le plus gros scandale de la décennie.

Les intervenants :

Victor Castanet , auteur du livre Les Fossoyeurs

, auteur du livre Laurent Garcia , cadre infirmier chez Orpea (2016-2017)

, cadre infirmier chez Orpea (2016-2017) Patrick Métais , haut dirigeant chez Orpea (2003-2012)

, haut dirigeant chez Orpea (2003-2012) Camille Lamarche , alternante chez Orpea (2018-2019)

, alternante chez Orpea (2018-2019) Carmen Menjivar , directrice d’Ehpad chez Orpea (2008-2014)

, directrice d’Ehpad chez Orpea (2008-2014) Guillaume Gobet , chef de cuisine chez Orpea (2002-2020)

, chef de cuisine chez Orpea (2002-2020) Thomas Mitsinkides , petit-fils de Françoise Dorin

, petit-fils de Françoise Dorin Samuel Royer, directeur d’Ehpad chez Orpea (2007-2011).

23:00 Le débat

Les invités du débat seront communiqués ultérieurement.

23:45 Infrarouge : La révolte des vieux

La France est un pays de vieux, qui va devenir de plus en plus vieux, et qui fait semblant de ne pas s’en apercevoir. Les chiffres sont pourtant clairs. L’espérance de vie a augmenté de 30 % ces trente dernières années. Plus de 15 millions de personnes ont déjà dépassé les 60 ans. Et, en 2050, 5 millions de femmes seront nonagénaires… Pourtant, ces faits, personne ne veut les voir. Pire, ce vieillissement de la population est interprété comme une malédiction, une catastrophe collective.

Laure Adler, 72 ans, autrice, journaliste, réalisatrice, a décidé de pousser ce cri du cœur, ce cri de colère contre ce que la société fait subir aux vieux.