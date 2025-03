"Résister pour la paix" : un road movie à la rencontre de militants de l'espoir, dimanche 9 mars 2025 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 9 mars 2025 à 23:00, France 5 diffusera "Résister pour la paix", un documentaire inédit écrit et réalisé par Hanna Assouline et Sonia Terrab.

Un an après leur voyage en Israël et dans les territoires palestiniens, à la rencontre des militant·es pour la paix et la justice, Hanna Assouline et Sonia Terrab reviennent avec ce film d’urgence.

Des voix courageuses et inébranlables, qui, malgré la guerre et le chaos, continuent de résister. Un road movie entre Tel Aviv, Jérusalem, Ramallah, Bethléem, des kibboutz et des check-points, où les histoires personnelles croisent la brutalité du conflit.

Ce documentaire tisse des liens entre Israéliens et Palestiniens, et réaffirme, face à la tragédie, l’espoir d’un dialogue possible.

Note d'intention des réalisatrices

Après la sidération, l’effroi et la dévastation, l’urgence de mettre fin à cette guerre meurtrière est plus grande que jamais. La paix apparaît comme la seule alternative possible, le seul camp à défendre. Car il n’y a pas, comme on le croit, d’un côté les pro-Israéliens et de l’autre les pro-Palestiniens. Les deux seuls camps qui existent opposent en réalité les propagateurs de haine, de destruction et de guerre à celles et ceux qui luttent pour la paix, la justice et la liberté. Bien que minoritaires, ils sont plus nombreux et plus puissants qu’on ne l’imagine. L’avenir de la région se construira avec et grâce à eux.

Ce film est un hommage à leur courage, à leur résistance au milieu du chaos.