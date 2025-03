"Nos très chers animaux" : plongée dans le monde lucratif des animaux de compagnie, mercredi 12 mars 2025 sur France 5

Mercredi 12 mars 2025 à 21:05, France 5 vous proposera une plongée dans le monde lucratif des animaux de compagnie avec la diffusion du documentaire "Nos très chers animaux".

Au fil des années, les animaux de compagnie ont conquis une place de choix au sein de nos foyers et nous dépensons toujours plus d’argent pour eux.

Aujourd’hui, nos compagnons à quatre pattes font partie intégrante de la famille. On les traite et on les chouchoute aussi bien que nos enfants, parfois encore mieux !

Une tendance qui fait le bonheur des professionnels du secteur. Un marché qui pèse plus de 6 milliards d’euros en France. Des éleveurs aux pet-sitters, en passant par la mode, l'alimentation ou même les pompes funèbres, plus aucun secteur ne peut ignorer l’énorme potentiel de nos animaux de compagnie.

Pour le meilleur et pour le pire puisque, dans le même temps, le nombre d'abandons n'a jamais été aussi élevé.

Un document inédit écrit et réalisé par Hermine Costa et Ulysse Cailloux.