"La liste de Schindler : la véritable histoire" sur RMC Découverte vendredi 16 mai 2025 (vidéo)

Vendredi 16 mai 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera « La liste de Schindler : la véritable histoire », un document inédit réalisé par Vincent Néquache.

En 1993, Steven Spielberg met en scène La Liste de Schindler, un film qui raconte une histoire incroyable et bouleversante : celle d'Oskar Schindler, un nazi opportuniste qui va exploiter ses employés juifs, avant de se transformer en héros et leur sauver la vie.

À sa sortie, La Liste de Schindler vaudra à Steven Spielberg, un énorme succès critique et public. Mais il va également déclencher certaines polémiques.

On accuse notamment le réalisateur de présenter une version trop hollywoodienne de son héros... Le véritable Oskar Schindler ressemble-t-il au héros sentimental décrit à la fin de ce film ? Qui était-il vraiment, et d´ailleurs, a-t-il vraiment dicté la liste comme Spielberg le met en scène ? L'histoire qui est racontée dans le film correspond-elle à la réalité historique ?

Pour lever le voile sur la véritable histoire qui a inspiré ce film, l'équipe de ce documentaire a rencontré de nombreux experts et recueilli le témoignage exclusif d'une des toutes dernières survivantes de la Liste de Schindler, Niusia Horowitz. Et pour mieux comprendre certains des choix qui ont été faits par Steven Spielberg et ses équipes, nous allons vous raconter les coulisses du tournage de ce film en Pologne.

Voici la véritable histoire qui a inspiré le chef-d'œuvre de Steven Spielberg : La Liste de Schindler.