"Grand Prix F1 de Monaco : un chantier XXL" sur RMC Découverte mardi 20 mai 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte mardi 20 mai 2025 à 21:10, « Grand Prix F1 de Monaco : un chantier XXL », un documentaire réalisé par Fabrice Buysschaert.

Le Grand Prix de Monaco est l'une des courses les plus mythiques du sport automobile. Elle est suivie par plus d'un milliard de téléspectateurs dans 90 pays à travers la planète. Pour marquer cette 81ème édition, l'Automobile Club de Monaco a ouvert les portes et donné accès aux coulisses du montage pour l'occasion.

En raison de son histoire et de son prestige, le Grand Prix de Monaco est l'un des événements les plus attendus de la saison de Formule 1, tant par les pilotes que par les fans. Les courses à Monaco sont souvent imprévisibles en raison de ses virages serrés, ses changements d'altitude et de son environnement urbain, ce qui en fait un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport automobile.

Pour donner vie à cet événement hors norme, la ville se transforme chaque année en véritable piste de course. Un circuit éphémère long de 3km et 337m et jalonné de structures high-tech. Stands, gradins, direction de course, ces bâtiments intégralement démontables sont constitués de 440 modules de verre et d'acier.

Durant 7 semaines, une équipe de 200 techniciens va se relayer jour et nuit au coeur de la principauté pour monter ce gigantesque mécano et tenter de remporter cette folle course contre la montre.