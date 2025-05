"Qui a tué l'industrie française ?" : Chronique d'une révolution désindustrielle sur France 5 dimanche 25 mai 2025

Dimanche 25 mai 2025 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Qui a tué l'industrie française ? », un documentaire qui permet de comprendre comment la France est devenue un pays qui ne sait plus fabriquer ce qu'il consomme.

En cinquante ans, la France s'est vidée de près de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel. Contrairement aux idées reçues, cette désindustrialisation n'est pas « tombée du ciel » comme une catastrophe naturelle inévitable. Elle résulte de choix politiques, de stratégies patronales et de transformations sociétales dont nous sommes collectivement responsables. Qui a tué l'industrie française ? mène l'enquête sur cette mutation majeure de notre économie et de notre société.

Construit comme une véritable investigation, ce documentaire remonte les pistes, interroge les témoins directs et confronte les suspects potentiels de ce « meurtre industriel » : les politiques libérales de l'ère Giscard, les virages économiques du mitterrandisme, les patrons champions du « fabless », la mondialisation, les actionnaires exigeant toujours plus de rentabilité immédiate, les cabinets de conseil anglo-saxons et leur vision court-termiste...

De Louis Gallois à Arnaud Montebourg, des ouvriers de Renault et GM&S à Pascal Lamy, le film donne la parole à ceux qui ont orchestré, subi ou analysé cette révolution désindustrielle. Chaque témoignage dessine un peu plus clairement le tableau d'une France qui s'est progressivement désarmée industriellement.

À l'heure où la souveraineté industrielle revient au cœur des préoccupations nationales, ce documentaire propose une autopsie nécessaire pour comprendre comment la France est devenue « un pays qui ne sait plus fabriquer ce qu'il consomme » et quelles leçons concrètes en tirer pour reconstruire notre appareil productif.

Un document inédit réalisé par Ella Cerfontaine.