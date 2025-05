Portrait inédit de Marie-Claude Vaillant-Couturier sur France 5 dimanche 25 mai 2025

Dimanche 25 mai 2025 à 23:00 dans "La case du siècle", France 5 diffusera un portrait inédit de la résistante Marie-Claude Vaillant-Couturier écrit et réalisé par Madeleine Leroyer.

Une jeune femme debout face à l’histoire. La résistante Marie-Claude Vaillant-Couturier, connue pour son témoignage décisif au procès de Nuremberg raconte son engagement communiste et antifasciste.

Nourri d’un trésor d’archives, le film se dévore comme un roman d’aventures, où le courage le dispute à l’aveuglement.

Fille du patron de presse Lucien Vogel et de la chroniqueuse de mode Cosette de Brunhoff, celle qu’on appelait Maïco devient reporter photographe et embrasse la lutte des classes en même temps qu’elle aime l’une des figures du front populaire, Paul Vaillant-Couturier. À sa mort, elle conserve son nom comme un étendard, et poursuit le combat, en s'engageant dans la Résistance.

Lucide devant Hitler, aveugle face à Staline, elle traverse les heures les plus noires de la Seconde Guerre mondiale avec une détermination qui force le respect.

Un portrait qui ne manquera pas d’inspirer les jeunes de notre siècle.