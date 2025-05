"Embouteillages, parkings : dans l'enfer de la route" lundi 26 mai 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 26 mai 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le 3ème volet de la série documentaire « Embouteillages, parkings : dans l'enfer de la route ».

D’après un récent sondage, un Français sur cinq changerait de comportement derrière son volant. Des kilomètres de bouchons, des heures à tourner pour trouver une place de stationnement, ils sont des millions, chaque jour, à ronger leur frein pour ne pas laisser exploser leur colère. Pourtant, peu d’hommes et de femmes parviennent à rester calmes.

Pendant plusieurs semaines, de Paris à Marseille, les équipes de cette série documentaire ont suivi ces automobilistes à cran.

Alino est chauffeur de taxi à Paris. Entre les trottinettes, les cyclistes et les chauffards, il passe ses journées à éviter l’accident dramatique.

Sandrine est coiffeuse à domicile à Marseille. Cette maman solo court après les places de stationnement pour ne pas accumuler trop de retard et risquer de perdre des clients.

Dans la cité phocéenne, Denis est sur le qui-vive dès qu’il accompagne ses enfants à l’école. Face aux chauffards de plus en plus nombreux et des accidents de plus en plus mortels, il craint pour la sécurité de sa famille.