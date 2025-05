"Mécaniques agricoles - Tracteur à cœur ouvert" lundi 26 mai 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 26 mai 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode de 3ème saison de la série documentaire "Mécaniques agricoles" : « Tracteur à cœur ouvert ».

La France est l'un des plus grands pays agricoles d'Europe, avec près de 28 millions d'hectares cultivés, soit la moitié de son territoire. Pour nourrir le pays et répondre aux exigences du rendement moderne, les agriculteurs s'appuient sur des machines toujours plus puissantes, sophistiquées et coûteuses.

"Mécaniques Agricoles" nous plonge dans les coulisses de cette mécanique de précision à travers le quotidien d'une entreprise familiale hors norme : le groupe Cloué.

Depuis plus d'un siècle, cette entreprise implantée dans l'Indre est devenue un acteur majeur du machinisme agricole, avec 280 salariés et 26 concessions sur 14 départements. Son métier : vendre, entretenir et réparer des géants de métal capables de récolter des hectares à la vitesse de l'éclair.

Entre les urgences de l'été et la préparation hivernale, cette série documentaire immersive suit les techniciens et mécaniciens du groupe dans leur course contre-la-montre pour que rien ne vienne gripper la grande machine de l'agriculture française.

Volet 1 • Tracteur à cœur ouvert

À Naintré, Louis et Axel, deux jeunes techniciens, s’attaquent à un chantier titanesque : réparer la 19ᵉ vitesse d’un tracteur forestier exceptionnel équipé d’une nacelle de 24 mètres. Pour atteindre l’embrayage défectueux, ils doivent démonter la machine pièce par pièce : nacelle, cabine, roues, transmission... Après plusieurs jours d’efforts, de diagnostics précis et d’astuces mécaniques ingénieuses, ils identifient enfin la panne : un simple segment cassé.

Entre mécanique lourde et débrouillardise, cet épisode dévoile toute l’exigence du métier de technicien agricole.