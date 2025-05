"Bach pour tous" : un voyage musical à revoir sur France 3 lundi 26 mai 2025

Lundi 26 mai 2025 à 22:50 dans "La ligne bleue", France 3 rediffusera « Bach pour tous », un voyage musical dans les pas du chef d’orchestre toulousain Michel Brun.

Michel Brun, chef d’orchestre toulousain, consacre sa vie à Jean-Sébastien Bach, et à transmettre son œuvre le plus largement possible.

Nous le suivons, avec l’Ensemble baroque de Toulouse qu’il dirige, dans un parcours mélodique rythmé par des rendez-vous atypiques avec un public varié, comme autant de moyens de décloisonner la musique classique et la rendre accessible à tous.

Des moments de partage, à l’image des « cantates sans filet » où le public est invité à chanter avec le chœur, et des initiations à la musique baroque destinées à des jeunes en situation de handicap ou des lycéens décrocheurs.

Et des rencontres musicales inattendues, lorsque l’on découvre les coulisses de la création d’un spectacle où les notes de Bach se mêlent aux sonorités des musiques traditionnelles ivoiriennes et malienne, dans le cadre d’un festival qui voit la Ville rose vibrer des échos de la musique de Bach et de ses nombreuses déclinaisons.

Un documentaire qui fait joyeusement voler en éclats tous les carcans qui entourent trop souvent la musique classique.