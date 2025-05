"Nus & Culottés" : Objectif Mont-Saint-Michel pour Nans et Mouts mardi 27 mai 2025 sur France 2 (vidéo)

Mardi 27 mai 2025 à 21:10 sur France 2, retrouvez Nans et Mouts dans un numéro inédit de "Nus & Culottés" dont l'objectif sera le Mont-Saint-Michel !

Nus & Culottés, alias Nans et Mouts, deux voyageurs audacieux et spécialistes dans l’art du vagabondage, traversent la France pour un nouveau périple. Au fil des rencontres, grâce à leur sincérité et leur authenticité, ils captent des parcours de vie incroyablement émouvants, qui font écho à certaines réalités sociales.

Une aventure grandeur nature diffusée sur France 2, qui fait la part belle à l’humanité.

Pour ce prime exceptionnel, Nus & Culottés prend son envol… littéralement ! Nans et Mouts entament leur nouvelle aventure sur une petite île au large de Cannes, en Méditerranée, avec un rêve aussi fou qu’inattendu : traverser la France et organiser un concert en montgolfière survolant le mythique Mont-Saint-Michel. Comme toujours, ils partent sans argent, sans vêtements et sans équipe technique, comptant uniquement sur la générosité et la solidarité des personnes rencontrées en chemin pour avancer dans leur voyage.

Pour réaliser leur rêve, ils devront parcourir plus de 1 000 kilomètres à travers la France, se loger et se nourrir, rencontrer un pilote de montgolfière, une personne assez farfelue pour élever sa voix dans le ciel, au-dessus du Mont-Saint-Michel… Tout cela sans le moindre sou !

Inébranlables dans leur confiance en l’autre, Nans et Mouts se lancent à nouveau dans un voyage inspirant, drôle et profondément humain.

Grâce à des rencontres aussi imprévisibles que touchantes, des péripéties improbables et une bonne dose d'humour et d’humanité, cette aventure avec un grand A nous transporte dans un monde où tout semble possible.