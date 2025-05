"S.T.O. Les oubliés de la victoire" : témoignage des derniers survivants mercredi 28 mai 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 28 mai 2025 à 21:05, France 3 diffusera « S.T.O. Les oubliés de la victoire » un documentaire inédit qui revient sur le sort des quelque 650 000 Français contraints au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) par le régime de Vichy pour travailler en Allemagne.

En 1945, près de 650 000 Français, contraints de travailler durant deux ans pour la machine de guerre nazie, rentrent chez eux. On les appelle les S.T.O. pour Service du travail obligatoire ; trois lettres qu’ils vont porter toute leur vie comme un fardeau. Pris au mieux pour des lâches, au pire pour des collabos, ils ont disparu du roman national. Après des décennies de silence, les derniers témoins et leurs descendants font entendre leurs voix.

Ces hommes arrachés à leur famille dans la fleur de l’âge ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont enduré la faim, le froid et l’isolement. Ils ont subi la répression, les mauvais traitements et survécu aux bombardements alliés ; mais, à leur retour, leurs souffrances ne vont pas peser lourd pour l’opinion.

Contrairement aux prisonniers de guerre, ils n’ont pas combattu. Contrairement aux résistants, ils ne se sont pas dressés contre l’ennemi et, contrairement aux déportés des camps de la mort, ils ont moins souffert. Ce sont les oubliés de la victoire. Leur histoire est celle d’un tabou, d’un soupçon, d’une hostilité. Une blessure au cœur des familles, jamais cicatrisée.

À travers des archives inédites et un récit choral, ce film restitue la parenthèse allemande de plusieurs de ces forçats aujourd’hui centenaires, dont le destin a été profondément bouleversé par leur exil forcé. Frappés du sceau de l’infamie, leurs familles n’en sont pas toujours sorties indemnes.

Pour la première fois, enfants et petits-enfants reviennent sur le passé controversé de leur ancêtre pour clarifier leur parcours et partager leurs moments de joies et de peines, leurs renoncements et leur combat pour l’honneur.

Un documentaire inédit écrit et réalisé par Lucie Pastor et Paul Le Grouyer.