"La Découverte de la Chouette d'Or" à voir sur TMC jeudi 5 juin 2025

Vendredi 6 juin 2025 à 21:25, TMC diffusera "La Découverte de la Chouette d'Or", un document inédit qui revient sur ce trésor de la chasse créé en 1993 par Régis Hauser et Michel Becker.

Pendant plus de 30 ans, des centaines de milliers de joueurs ont cherché à résoudre les onze énigmes pour retrouver la chouette d'or et venir ainsi à bout d'une des plus mythiques chasses au trésor.

C'est avec ce film que sont rendues publiques les solutions de la chasse, ainsi que l'emplacement de la contremarque, qui se trouvait à Dabo, en Moselle. Elle se trouvait à 7 mètres des bornes Saint-Martin, un lieu qui avait attiré de nombreux chouetteurs dès le début du jeu.

Le film présente les témoignages de plusieurs « chouetteurs », ainsi que celui du découvreur qui souhaite rester anonyme.

Un document réalisé par Alexandre Largeron.