"Billie Eilish, sa French Story" à découvrir sur France 4 lundi 9 juin 2025

Lundi 9 juin 2025 à 21:00, France 4 vous proposera de découvrir le lien fort entre Billie Eilish et la France dans un documentaire inédit réalisé par Claire Duguet et Yasmina Jaafri.

C’est à Paris que ce film se situe pour raconter le lien fort entre Billie Eilish et la France… Sa French Story ! Nourri de témoignages et d’archives rares de l’artiste à Paris, mais aussi de nombreux extraits de ses vidéoclips, ce film est un voyage original et inédit !

Première artiste au succès planétaire née après l’an 2000, Billie Eilish a connu une ascension fulgurante.

Sa chanson « Ocean eyes », postée à l’âge de 14 ans sur SoundCloud, est immédiatement repérée par une jeunesse curieuse et connectée. Très vite, ses fans vont développer un sentiment de communauté et d’appartenance alors même que Billie Eilish ne s’est jamais produite sur scène ou n’a encore sorti d’album. Ces ados vont ainsi devancer l’industrie musicale qui aura l’intelligence de ne pas chercher à la changer.

Loin de tout formatage donc, Billie EiIish débarque alors avec son look extra large, casquette et yeux de chat. Musicalement, elle impose ses productions épurées, mêlant hip-hop, rock et électro, à l’efficacité redoutable. Ses textes, susurrés comme des secrets confiés à l’oreille, semblent tout droit sortis d’un journal intime où elle parle d’anxiété, de dépression et de santé mentale.

En 2019, elle bat tous les records avec le titre « Bad Guy ». En quelques mois, l’artiste passe de sa chambre d’ado d’une banlieue « pas chic » de Los Angeles, où elle compose et produit ses morceaux avec son grand frère Finneas, à la scène prestigieuse des Grammy Awards ! À eux deux, ils raflent dix récompenses. Le phénomène Billie Eilish est en marche : plus jeune interprète de la chanson d’un James Bond (« No Time to Die ») et plus jeune chanteuse oscarisée pour ce film en 2022. En 2024, elle récidive avec le titre « What Was I Made For ? » du blockbuster Barbie.

La jeune artiste vegan, queer et féministe est devenue l’icône de la génération Z qui se reconnaît en elle, dans ses engagements et son authenticité. Sa notoriété est telle qu'elle est choisie pour chanter à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 depuis une plage californienne.

