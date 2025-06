"Mécaniques agricoles - Chantier Express" lundi 9 juin 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 9 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode de 3ème saison de la série documentaire "Mécaniques agricoles" : « Chantier Express ».

La France est l'un des plus grands pays agricoles d'Europe, avec près de 28 millions d'hectares cultivés, soit la moitié de son territoire. Pour nourrir le pays et répondre aux exigences du rendement moderne, les agriculteurs s'appuient sur des machines toujours plus puissantes, sophistiquées et coûteuses.

"Mécaniques Agricoles" nous plonge dans les coulisses de cette mécanique de précision à travers le quotidien d'une entreprise familiale hors norme : le groupe Cloué.

Depuis plus d'un siècle, cette entreprise implantée dans l'Indre est devenue un acteur majeur du machinisme agricole, avec 280 salariés et 26 concessions sur 14 départements. Son métier : vendre, entretenir et réparer des géants de métal capables de récolter des hectares à la vitesse de l'éclair.

Entre les urgences de l'été et la préparation hivernale, cette série documentaire immersive suit les techniciens et mécaniciens du groupe dans leur course contre-la-montre pour que rien ne vienne gripper la grande machine de l'agriculture française.

Volet 3 • Chantier Express

À la Chapelle Vendômoise, Greg, chef d´atelier, et Toan, son jeune apprenti, s´attaquent à un chantier redoutable : remplacer le moteur d´un tracteur de 10 tonnes en moins de 30 heures, délai imposé par le constructeur. Diagnostic précis, démontage méthodique, transfert de plus de 100 pièces sur un bloc reconditionné... Chaque étape est minutée, chaque erreur coûteuse. À mi-course, une simple négligence sur un plan de joint les fait perdre une heure précieuse.

En parallèle, la pression monte chez les viticulteurs du Val de Loire : une météo catastrophique menace les vendanges. Les techniciens du groupe Cloué interviennent en urgence pour réparer une valve TPI (Transmission Permanente Intégrale) sur une machine à vendanger devenue incontrôlable par manque d´adhérence.

Deux opérations critiques, une même exigence : remettre en route avant qu'il ne soit trop tard.