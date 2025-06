"Bonaparte, la campagne d'Égypte" à découvrir sur T18 mardi 10 juin 2025

Mardi 10 juin 2025 à 20:40, T18 diffusera « Bonaparte, la campagne d'Égypte », un documentaire en deux volets réalisé par Fabrice Hourlier.

Par Fabrice Hourlier, la reconstitution spectaculaire et rigoureusement documentée de l'expédition militaro-scientifique de Bonaparte au pays des pharaons, qui permit l'éclosion de l'égyptologie.

Volet 1 • La conquête

1798. Après d'immenses préparatifs, 40 000 soldats, 10 000 marins et 167 savants embarquent à Toulon à bord de 400 navires, sans connaître leur destination, ni la durée de l'expédition. Aucun n'a résisté à l'appel de Bonaparte, jeune général en chef de 29 ans auréolé de gloire.

Villiers et Jollois, deux jeunes étudiants habités par l'esprit des Lumières, ne cachent pas leur exaltation à l'idée de cette aventure, qui commence par un long voyage vers l'inconnu. Seul compte d'échapper aux Anglais, maîtres de la Méditerranée, et nos jeunes savants vont découvrir que les enjeux militaires sont les premières priorités de Bonaparte, et des soldats qui les respectent bien peu. Peu importe, quand Bonaparte finit par révéler qu'ils partent en Égypte, Villiers et Jollois ne contiennent plus leur joie, le berceau de l'humanité leur tend les bras. C'est au milieu d'une tempête que le pays des pharaons se découvre...

La conquête de l'Égypte va leur réserver à tous bien des surprises...

Volet 2 • Les découvertes

Bonaparte, grâce au général Desaix qui s'est emparé d'Assouan au Sud, a achevé la conquête de l'Égypte. Le Sud étant pacifié, les scientifiques sont enfin autorisés à s'y rendre. Villiers et Jollois, qui en rêvaient depuis des mois, sont enchantés de rompre avec la monotonie de leur unique tâche, établir des relevés hydrauliques. Karnak les saisit d'admiration, comment ne pas s'émerveiller devant la splendeur des monuments pharaoniques. Cela leur donne envie de tout représenter, ils mettent à profit les préceptes de la géométrie descriptive que leur professeur Monge leur a enseignée.

Mais de tristes nouvelles du Nord leur parviennent, de Jaffa. Bonaparte, maître de l'Égypte, ayant appris que des troupes anglo-ottomanes se rassemblaient en Syrie, a choisi de mener l'offensive et pris la tête d'une expédition militaire qui, si elle a bien démarré, connaît à présent des revers qui font frémir.

Loin des drames qui se jouent, nos scientifiques, vont de découverte en découverte, passionnés d'exactitude ils représentent les merveilles laissées par les Anciens Égyptiens, espérant que ces travaux serviront un jour...