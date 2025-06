"La vie secrète des autoroutes" sur 6ter mercredi 11 juin 2025

Mercredi 11 juin 2025 à 21:10, 6ter diffusera le deux premiers épisodes de la série documentaire inédite « La vie secrète des autoroutes ».

Nous sommes près de 5 millions à prendre la route des vacances chaque été. Le moyen le plus rapide et le plus sûr pour rejoindre sa destination, c’est l’autoroute. Mais lors des grands chassés-croisés, L’A7 et l’A9, les deux autoroutes du soleil, sont loin d’être un long fleuve tranquille : embouteillages à rallonge ou accidents viennent ralentir, voire stopper le flux incessant de véhicules. Pour débloquer la situation, des professionnels de la route risquent leur vie pour sauver la nôtre : patrouilleurs, dépanneurs et gendarmes sont mobilisés 24h/24 et 7j/7.

Au milieu des kilomètres de bitume, les aires d’autoroute sont de véritables oasis pour les voyageurs. Toutes rivalisent d’ingéniosité pour attirer les clients et les faire dépenser toujours plus : carburant, boutiques, restaurants, toilettes. Pour les faire tourner, une armée de petites mains mobilisées 24h/24.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de cette série documentaire ont suivi des professionnels et des familles sur la route des vacances pour vous faire découvrir la vie secrète des autoroutes !

21:10 Épisode 1

Sur l’autoroute A9, l’aire de Narbonne Vinassan est l’une des plus grandes de France. À sa tête, Christelle fait face à de sérieux problèmes de recrutement. Entre les absents et les employés peu motivés, elle va devoir prendre une décision radicale : licencier un membre de son équipe.

Plus au Sud, sur l’A9, dans l’aire du village Catalan, la directrice Virginie et ses 50 salariés doivent servir 10 000 clients chaque jour. Un défi XXL qui peut dérailler à tout moment, notamment lorsque des salariés ne se présentent pas à leurs postes.

Antony, dépanneur, travaille sur l’A7 entre Montélimar et Orange, une des portions les plus fréquentées de cette autoroute. Aujourd’hui, au milieu d’une dizaine d’interventions pour pneus crevés ou moteurs en surchauffe, il va devoir remorquer le camping-car d’une famille allemande. Une opération délicate avec un véhicule d’une telle taille.

21:10 Épisode 2

Sur l’aire de Narbonne Vinassan, Alexia, la directrice adjointe va se retrouver seule aux commandes de la station. Elle n’a que quelques jours pour prouver qu’elle est capable d’occuper le poste de directrice. Mais entre les pompes à essence en panne et les machines à café capricieuses, rien ne va se passer comme prévu.

Près de Valence, c’est le dernier jour de formation pour Laura, l’une des plus jeunes patrouilleuses de France. Un objet métallique sur la voie de gauche met en danger les automobilistes. Au péril de sa vie, son coéquipier va devoir traverser les 3 voies pour le récupérer.

Sur l’A9, coincé dans les bouchons des départs en vacances, Nicolas, chauffeur routier est sous pression. Dans la précipitation, il va commettre une erreur qui pourrait bien lui coûter cher : une partie de sa cargaison a été endommagée.