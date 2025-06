"Nuisibles de l'été, la guerre est déclarée" sur France 5 mardi 17 juin 2025

Mardi 17 juin 2025 à 21:05, France 5 diffusera « Nuisibles de l'été, la guerre est déclarée » un documentaire inédit qui explore la lutte contre ces envahisseurs estivaux, entre astuces naturelles et innovations technologiques.

Ils compliquent nos étés, dévorent nos mollets et hachent nos nuits… les moustiques, les frelons asiatiques et les punaises de lit règnent en véritables tyrans dans nos villes et nos campagnes.

Avec le réchauffement climatique et les migrations estivales, ces nuisibles ont pris leurs aises sous nos latitudes. La guerre est officiellement déclarée et pour s’en débarrasser, nous sommes prêts à tout.

Le marché des insecticides a le vent en poupe : les Français y dépensent 200 millions d’euros. Mais comment s’y retrouver ? Ces produits sont-ils vraiment efficaces ? Les substances chimiques utilisées sont-elles sans risque pour notre santé ? Comment nous défendre de manière respectueuse de l'environnement ?

Des solutions simples, des astuces naturelles aux innovations technologiques, ce documentaire dévoile toutes les armes de choix dans notre lutte contre les nuisibles.