3ème épisode de "La vie secrète des autoroutes" sur 6ter mercredi 18 juin 2025

Mercredi 18 juin 2025 à 21:10, 6ter diffusera deux nouveaux épisodes de la série documentaire inédite « La vie secrète des autoroutes ».

Nous sommes près de 5 millions à prendre la route des vacances chaque été. Le moyen le plus rapide et le plus sûr pour rejoindre sa destination, c’est l’autoroute. Mais lors des grands chassés-croisés, L’A7 et l’A9, les deux autoroutes du soleil, sont loin d’être un long fleuve tranquille : embouteillages à rallonge ou accidents viennent ralentir, voire stopper le flux incessant de véhicules. Pour débloquer la situation, des professionnels de la route risquent leur vie pour sauver la nôtre : patrouilleurs, dépanneurs et gendarmes sont mobilisés 24h/24 et 7j/7.

Au milieu des kilomètres de bitume, les aires d’autoroute sont de véritables oasis pour les voyageurs. Toutes rivalisent d’ingéniosité pour attirer les clients et les faire dépenser toujours plus : carburant, boutiques, restaurants, toilettes. Pour les faire tourner, une armée de petites mains mobilisées 24h/24.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de cette série documentaire ont suivi des professionnels et des familles sur la route des vacances pour vous faire découvrir la vie secrète des autoroutes !

Épisode 3

Dans l’hôtel de l’aire du village Catalan, le sort s’acharne sur Sabine, la directrice : la climatisation est tombée en panne. Résultat : les clients se détournent de son établissement. Et pour ne rien arranger, des petits malins se sont amusés à déclencher l’alarme incendie, provoquant un début de panique dans l’hôtel.

Au péage de Bollène sur l’A7, les gendarmes déploient les grands moyens pour traquer les conducteurs les plus dangereux, ceux qui conduisent sous l’emprise d’alcool ou de drogue. Pour certains, le voyage va s’arrêter net.

Sur l’aire de Narbonne, les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux. Mais les bornes de rechargement sont capricieuses. Frédéric le borniste doit garder son calme et déployer des trésors d’inventivité pour contenir l’agacement les clients mécontents.