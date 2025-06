"Festival Hellfest : 4 jours d'enfer !" immersion au coeur de l'événement sur TMC vendredi 20 juin 2025

Vendredi 20 juin 2025 à 21:25, TMC diffusera « Festival Hellfest : 4 jours d'enfer ! », une immersion inédite dans l'événement le plus dingue et festif de l'année.

Le Hellfest, ce sont 4 jours durant lesquels 280 000 fans de metal, de 7 à 77 ans, envahissent la petite ville de Clisson, en Loire-Atlantique, pour l'un des festivals les plus fous du monde.

Des scènes géantes, des pipelines de bières, des dizaines de mini-restaurants et de boutiques de souvenirs en tous genres... vous plongerez dans les étonnantes coulisses du festival et vous vivrez 4 jours de folie, comme si vous y étiez.

180 groupes, 6 scènes, 7 000 bénévoles, 4 jours de concerts... le Hellfest, c'est aussi la démesure... dans une ambiance bon enfant qui ressemble même parfois à un joyeux carnaval.

Pour cette 17ème édition, un champ de 83 hectares a de nouveau été transformé en parc d'attractions avec, à côté des scènes de concerts, des sculptures monumentales, des spectacles pyrotechniques et des concours étranges. Et jusqu'au bout de la nuit, du côté du camping géant, des fêtes aussi déjantées que surprenantes.

Mais le Hellfest n'attire pas que des barbus tatoués : Victoria, une trentenaire fan de Spice Girls vient pour la première fois. Va-t-elle aimer ce drôle d'univers ?

Elio, 19 ans, vient lui aussi pour la première fois avec ses copains, eux habitués du festival. Ils font partie d'un groupe de rock amateur à Tarbes et rêvent de monter un jour sur une scène du Hellfest.

Parmi les 180 groupes invités au festival, l'un des plus populaires est français. Son nom : MASS Hystéria. Cette année, les membres du groupe sont venus avec leurs familles et exceptionnellement, les caméras ont suivi les coulisses de leur show survolté, devant leurs enfants et plus de 50 000 fans.

Médusa, elle aussi, met le feu à la scène, mais sans instrument et sans chanter : cette Nantaise de 30 ans va tenter de remporter le titre très convoité de championne de Air guitare.