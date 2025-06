"Afrique-France : le divorce ?" une mise en lumière d'un désamour grandissant, dimanche 22 juin 2025 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 22 juin 2025 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Afrique-France : le divorce » un document qui met en lumière le désamour grandissant entre l'Afrique francophone et l'ancienne puissance coloniale.

À l’heure où les drapeaux tricolores brûlent et où les ambassades françaises sont prises pour cibles, ce documentaire plonge au cœur d’un désamour grandissant entre l’Afrique francophone et l’ancienne puissance coloniale. Porté par les voix de leaders africains, d’activistes panafricanistes et de jeunes engagés, Afrique-France : le divorce ? interroge la persistance d’une relation marquée par les séquelles de la colonisation, les accords opaques de la "Françafrique", et une présence militaire jugée paternaliste.

Tourné en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Tchad, le film met en lumière une génération en quête de souveraineté et d’équité, refusant désormais toute forme de tutelle.

Face à la montée d’acteurs alternatifs comme la Russie – qui déploie mercenaires et campagnes de désinformation – ou la Turquie avec sa société militaire privée Sadat, le documentaire révèle comment le continent africain est un terrain stratégique d’influences rivales.

Pour la première fois dans un film, le président Emmanuel Macron accorde une interview exclusive, où il défend sa volonté de refonder les relations avec l’Afrique et rompre avec les pratiques du passé.

Entre archives, analyse et enquête de terrain, Afrique-France : le divorce ? explore sans détour la crise profonde d’une relation historique.

Les intervenants :