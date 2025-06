La série documentaire "Terre des géants" rediffusée sur T18 dimanche 22 juin 2025

Dimanche 22 juin 2025 à 20:50, T18 diffusera les trois premiers volets de la série documentaire « Terres de géants » précédemment diffusée sur France Télévisions.

20:50 Volet 1 Titanoboa et Balouchitère

Il y a 60 millions d'années, un serpent géant de 13 mètres de long et de plus d'une tonne, le Titanoboa, a vécu en Amérique du Sud. Les restes de 28 spécimens ont été découverts dans une mine en Colombie. Ils vivaient dans une jungle luxuriante, soumise à un climat très chaud et très humide. La disparition des Titanoboas reste encore largement mystérieuse mais semble directement liée à la perte de leur habitat, notamment les rivières dans lesquelles ils passaient le plus clair de leur temps et trouvait leur nourriture. Trente millions d'années plus tard est apparue au Pakistan une espèce de rhinocéros géants, le Balouchitère, 8 fois plus gros que les plus gros rhinocéros actuels et mesurant jusqu'à 7 mètres.

21:50 Volet 2 Mégalodon et paresseux géants

Les océans de la planète ont été dominés pendant plus de 20 millions d'années par un requin géant de 16 mètres et 60 tonnes, le Mégalodon. Ce super-prédateur, aux dents énormes, se nourrissait de baleines et de dauphins à un rythme infernal pour faire tourner son organisme titanesque. Il a souffert lorsque le climat s'est refroidi faisant migrer ses proies vers de nouvelles zones. Sur terre, un autre animal géant a aussi souffert des changements climatiques. Des paresseux géants, aussi haut que des éléphants et 200 fois plus gros que les paresseux actuels, sont apparus en Amérique du Sud il y a 10 millions d'années.

22:55 Volet 3 Requins ou cachalots : survivre seuls ou à plusieurs

Le cachalot et le requin blanc dominent les océans depuis des millions d'années. Ils n'ont guère de prédateur en dehors des premières années de leur vie sinon l'homme, qui menace leur survie. Leurs ancêtres étaient encore plus redoutables : ceux des cachalots arboraient des dents impressionnantes et ceux des requins blancs, les mégalodons, mesuraient jusqu'à 18 mètres et pesaient près de 60 tonnes.