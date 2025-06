"Amérique latine, un continent sous influences" sur Arte mardi 24 juin 2025 dans Thema

Mardi 24 juin 2025 à 21:00, Arte diffusera « Amérique latine, un continent sous influences », une série documentaire en 3 volets qui offre une plongée dans l’histoire contemporaine de six pays emblématiques, soumis, comme le reste du continent, aux desseins des États-Unis.

On la compare aux terres meurtries par les ouragans, là où la désolation laisse peu à peu place à la reconstruction, jusqu’au prochain cataclysme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique latine affronte des fléaux témoignant de ses fractures profondes et des appétits dangereux des grandes puissances. Putschs en série, répressions féroces, guerres civiles, narcotrafic et effondrements financiers dessinent le tableau d’un continent à la fois instable, fiévreux et violent.

Pour l’illustrer, la série documentaire de Delphine Jaudeau et Jean-Baptiste Péretié choisit de se concentrer sur six pays (Brésil, Chili, Colombie, Nicaragua, Panamá et Venezuela) pour remonter le fil de ces soixante dernières années. Exilé chilien, opposant au chavisme, sandiniste de la première heure, proche de Lula, conseillers à la Maison-Blanche et agents de la CIA livrent des récits personnels et historiques qui font revivre les événements.

Ces trois épisodes, où l’on découvre notamment des archives déclassifiées de l’administration américaine, dont celle du président Johnson livrant le Brésil aux militaires, montrent l’imbrication des dynamiques nationales et des enjeux internationaux, avec un voisin états-unien sans cesse à la manœuvre, interventionniste aux doctrines évolutives, entre soutien aux juntes militaires et alliance avec des forces démocratiques. Les enjeux économiques, illustrés par le canal de Panamá et l’irruption de la Chine, y ont aussi toute leur place, à l’heure où la guerre commerciale sino-américaine s’intensifie. Les ouragans n’ont pas fini de tourmenter ce continent résolument sous influences.

21:00 Volet 1 Coups

Au Brésil, en 1964, l’armée, soutenue par les États-Unis, renverse le président démocratiquement élu João Goulart. Une nouvelle forme de dictature émerge en Amérique latine. Les opposants trouvent refuge au Chili, où Salvador Allende tente d’instaurer légalement un régime socialiste. Le 11 septembre 1973, il meurt lors du coup d’État militaire mené par le général Pinochet. Le nouvel homme fort du pays s’allie avec les dictateurs de la région pour lancer l'opération "Condor". Les opposants aux juntes sont traqués où qu’ils soient, sous le regard complaisant de Richard Nixon. Mais lorsque, en septembre 1976, les services secrets chiliens tuent à Washington un ancien ministre d’Allende, le nouveau président Jimmy Carter refuse de collaborer avec ces régimes autoritaires. En 1977, il redonne au Panamá le contrôle de son canal et, deux ans plus tard, laisse les rebelles sandinistes triompher au Nicaragua. Mais l’élection de Ronald Reagan en 1980 annonce une nouvelle ère.

21:55 Volet 2 Guerres

Au Nicaragua, les sandinistes donnent corps à leur révolution, menant notamment des campagnes d’alphabétisation dans tout le pays. Mais Reagan arme les ennemis du nouveau régime et les paysans opposés à la réforme agraire : une terrible guerre civile débute. Au Panamá, le dictateur Manuel Noriega, proche de la CIA, exécute son principal opposant et transforme son pays en plaque tournante de la drogue, avant d’être arrêté et emprisonné par ses anciens alliés états-uniens. Au crépuscule de la guerre froide, les forces démocratiques du continent engrangent toutefois des succès. Au Brésil, des élections libres se déroulent après vingt ans de dictature militaire. Au Chili, Pinochet, lâché par les États-Unis, quitte le pouvoir après un plébiscite perdu. Au Nicaragua, la guerre civile prend fin et les sandinistes, vaincus, respectent le résultat des urnes. Une crise éclate alors au Venezuela, ruiné : des manifestations violemment réprimées aboutissent au putsch, manqué, d’un jeune soldat, Hugo Chávez.

22:50 Volet 3 Chaos

L’élection de Chávez en 1998 provoque une onde de choc. Ses réformes radicales suscitent l’ire des élites économiques, qui tentent de le renverser. Galvanisés par les succès chavistes, plusieurs leaders de la gauche latino-américaine triomphent dans les années 2000. Alors qu'une "vague rose" déferle sur le continent, en Colombie, gangrenée par la drogue et la guérilla des FARC, le président Álvaro Uribe s’attaque au narcotrafic en piétinant l’État de droit. L’Amérique centrale devient la nouvelle plaque tournante de la drogue, provoquant un afflux de migrants sans précédent vers les États-Unis. Donald Trump tire son épingle du jeu et entre à la Maison-Blanche. En 2016, le Panamá s’allie avec la Chine, dont l’influence gagne un continent où les bruits de bottes menacent à nouveau. Au Brésil, Jair Bolsonaro, le "Trump des tropiques", remporte la présidentielle. Au Nicaragua, le sandiniste Daniel Ortega réprime toute forme d’opposition. Au Venezuela, l'héritier de Chavez, Nicolás Maduro, règne en autocrate implacable. Au Honduras comme au Salvador, des dirigeants issus de la gauche utilisent des méthodes ultrarépressives pour lutter contre les gangs.