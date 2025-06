"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 24 juin 2025 (vidéo)

Mardi 24 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

21:10 Épisode 3 Ilona et Joanthan

Dans cet épisode, deux mordus du volant mais dans des styles totalement différents.

Ilona, 19 ans vient de passer ses permis voitures et camion et débute tout juste dans le transport de marchandises agricoles. Son jeune âge et son visage poupon ne jouent pas toujours en saveur dans ce métier peuplé d'hommes. Mais quand il le faut, elle sort les crocs et ne se laisse pas faire !

De son côté, Jonathan, la trentaine, découvre la paternité. Expert en mission musclées en haute montagne et chauffeur grutier surdoué, ses journées sont devenues des défis quotidiens pour dormir le moins souvent sur les parkings routiers et rentrer chez lui pour voir grandir son fils.

22:15 Épisode 4 Marie et Adrien

Dans cet épisode, deux routiers arrivés dans le métier sur le tard.

Marie, 32 ans, est passée d´aide-soignante à routière il y a 2 ans. Passionnée, spécialisée dans les travaux publics, elle vient de trouver l´âme sœur, routier lui aussi. Ils vont se dire oui dans une ambiance 100 % camion et arriver sur le parvis chacun au volant de son super poids lourd !

Adrien, lui, a 23 ans. Connu sur les réseaux sociaux pour passer ses journées à photographier des poids lourds perché sur des ponts au-dessus des autoroutes, il a décidé de sauter le pas et passé ses permis.

Aujourd´hui pour la première fois il va conduire en solo en convoi exceptionnel et va devoir prouver qu´il a sa place derrière un volant.