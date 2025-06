4ème épisode de "La vie secrète des autoroutes" sur 6ter mercredi 25 juin 2025

Mercredi 25 juin 2025 à 21:10, 6ter diffusera le quatrième épisode de la série documentaire inédite « La vie secrète des autoroutes ».

Nous sommes près de 5 millions à prendre la route des vacances chaque été. Le moyen le plus rapide et le plus sûr pour rejoindre sa destination, c’est l’autoroute. Mais lors des grands chassés-croisés, L’A7 et l’A9, les deux autoroutes du soleil, sont loin d’être un long fleuve tranquille : embouteillages à rallonge ou accidents viennent ralentir, voire stopper le flux incessant de véhicules. Pour débloquer la situation, des professionnels de la route risquent leur vie pour sauver la nôtre : patrouilleurs, dépanneurs et gendarmes sont mobilisés 24h/24 et 7j/7.

Au milieu des kilomètres de bitume, les aires d’autoroute sont de véritables oasis pour les voyageurs. Toutes rivalisent d’ingéniosité pour attirer les clients et les faire dépenser toujours plus : carburant, boutiques, restaurants, toilettes. Pour les faire tourner, une armée de petites mains mobilisées 24h/24.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de cette série documentaire ont suivi des professionnels et des familles sur la route des vacances pour vous faire découvrir la vie secrète des autoroutes !

Épisode 4

Dans les studios de 107.7, la radio de l’autoroute, on déploie les grands moyens pour informer les automobilistes de l’état du trafic en temps réel en envoyant notamment des journalistes sur le terrain.

Près de Perpignan, Nicolas, le chauffeur routier, n’en mène pas large : à cause d’un violent coup de frein, sa cargaison s’est renversée. Va-t-il devoir mettre la main au porte-monnaie pour rembourser son client ?

Au bord de l’autoroute A20, le restaurant routier l’Escale va affronter le plus gros service de l’été : celui du 14 juillet. Mais en coulisses, la pénurie de matière première menace… tous les clients pourront-ils être servis ?