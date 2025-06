"Angkor, le mystère des temples de bronze" sur France 5 jeudi 26 juin 2025

Jeudi 26 juin 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 vous proposera une plongée fascinante dans l'aspect méconnu de la civilisation khmère.

Dans la jungle cambodgienne, Angkor demeure l’un des plus grands mystères archéologiques du monde. Si ses temples majestueux nous sont parvenus sous forme de ruines de pierre, les récentes découvertes et les archives historiques suggèrent qu’ils étaient autrefois ornés de statues et d’éléments en bronze d’une richesse insoupçonnée.

Ce documentaire propose une plongée fascinante dans cet aspect méconnu de la civilisation khmère, à l’occasion de l’exposition "Bronzes royaux d'Angkor" au musée Guimet, qui met en lumière l’importance du bronze dans l’art et la spiritualité angkorienne. Au cœur de cet événement se trouve la reconstitution spectaculaire d’une statue de Vishnu, découverte en 42 fragments et partiellement restaurée.

Les scientifiques explorent non seulement la fabrication en bronze de cette œuvre emblématique, mais aussi l'histoire et l'organisation urbaine complexe d'Angkor. Les réservoirs monumentaux et les temples-montagnes de la cité sont ainsi décryptés, démontrant leur fonction hydraulique cruciale dans un environnement climatique extrême. Au cours de leur enquête, ils révèlent également le rôle central des statues de bronze dans les rituels et l'ornementation des temples, offrant un nouvel éclairage sur l'architecture et la spiritualité khmères. Enfin, le film plonge dans la découverte de mines de cuivre et d'ateliers de fonte, prouvant l'ampleur de la production artistique et métallurgique de l'empire khmer.

Entre restauration, archéologie et mythologie, Angkor : le mystère des temples de bronze propose un voyage inédit au cœur de la civilisation khmère. À l’aide d’images de synthèse, les temples et les statues sont reconstitués, révélant ainsi un passé encore plus éclatant que ce que les pierres usées par le temps ne pouvaient laisser imaginer.

Un document inédit écrit par Frédéric Wilner, réalisé par Bruno Victor-Pujebet.