La série documentaire "Terre des géants" rediffusée sur T18 dimanche 29 juin 2025

Dimanche 22 juin 2025 à 20:50, T18 diffusera les deux volets de la série documentaire « Terres de géants » précédemment diffusée sur France Télévisions.

20:50 Volet 5 Éléphants et rhinocéros : une cohabitation compliquée

Le plus grand animal terrestre, l’éléphant menace aujourd’hui la survie d’un autre géant de son écosystème, le rhinocéros, lui dérobant une partie de sa nourriture de prédilection. Mais, l’éléphant n’a pas toujours été l’espèce dominante. Par le passé, des ancêtres du rhinocéros ont dominé l’Asie. Ils pesaient 20 tonnes, quatre fois le poids d’un éléphant. Ils se sont éteints lorsque leur écosystème ne leur a plus fourni la ressource nécessaire à leur boulimie.

Les mammouths, eux-aussi, ont fait les frais de besoins alimentaires considérables et de changements climatiques. Pour préserver nos derniers géants, il est aujourd’hui nécessaire de s’assurer qu’ils disposent des ressources adéquates. Les solutions : étendre la surface des réserves et mieux contrôler les populations, notamment grâce à de nouvelles méthodes contraceptives.

21:50 Volet 6 Gorilles et paresseux : deux styles opposés

Le plus grand primate de la planète, le gorille des montagnes est proche de l’extinction. Ses derniers individus vivent sous la coupe de mâles de grandes tailles, dominant plusieurs femelles et juvéniles. Ces mâles passent une grande partie de leur temps à se nourrir pour avoir suffisamment d’énergie pour conserver leur position dominante. Par le passé, un autre primate, le Gigantopithèque, atteignant les 3 mètres, a déjà vécu selon le même schéma, avec des mâles dominants plus grands que les femelles. Ces mâles ont été les premiers à disparaître lorsque leur ressource est venue à manquer suite à un changement climatique.

A l’opposé des gorilles, les paresseux arboricoles ont fait le choix de la lenteur, d’une petite taille et de l’économie d’énergie. Celle-ci leur a permis de traverser les âges et de survivre à leurs ancêtres géants, des paresseux terrestres pouvant atteindre la taille d’un éléphant. Mais, aujourd’hui, paresseux arboricoles et gorilles souffrent de l’arrivée d’une nouvelle espèce dans leur territoire. Les hommes détruisent et morcellent leur habitat, les capturent pour en faire des trophées ou des animaux de compagnie et ont enclenché un changement climatique qui pourrait leur être fatal.