"Et Dieu créa Barbie", l'histoire de la célèbre poupée sur France 4 lundi 30 juin 2025 (vidéo)

Lundi 30 juin 2025 à 21:00, France 4 rediffusera le documentaire "Et Dieu créa Barbie", un film qui retrace l'histoire du jouet le plus célèbre au monde et son impact sur la société.

29 cm, des jambes interminables et une chevelure blonde platine à la Marilyn… Bien plus qu’un simple jouet, Barbie est un personnage emblématique de notre culture, ses mensurations improbables en ont fait un succès planétaire mais aussi provoqué de multiples polémiques : les féministes ont attaqué son image stéréotypée de la femme, les parents l’accusent de dévoyer leurs enfants. Nicky Doll, Zahia, Lio, Frédérique Bel, Olivier Rousteing, Arielle Dombasle nous raconteront comment elles et ils ont traversé leur enfance en voulant être Barbie. À travers les témoignages de ces personnalités inspirées par la poupée, le film retrace l’histoire du jouet le plus célèbre au monde et son impact sur la société. Comment Mattel a pioché dans la culture populaire pour façonner un mythe ? Et comment, échappant de la main de son créateur, Barbie est devenue une icône pop autonome ? Par ce prisme inédit, vous comprendrez pourquoi, plus de soixante ans après sa naissance, Barbie reste une figure dans l’air du temps, qu’on adore idolâtrer ou détester. Un document réalisé par Julie Delettre et Gabriel Garcia.

