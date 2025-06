Deux numéros de "Ma piscine de rêve" à revoir sur RMC Story lundi 30 juin 2025 (vidéo)

Lundi 30 juin 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera deux épisodes de la série documentaire « Ma piscine de rêve » réalisée par Olivier Halle

Dans cette série-documentaire, découvrez le quotidien de cinq experts, tous issus de la célèbre entreprise Diffazur qui révolutionne le marché de la piscine en France depuis plus de 45 ans. Leader européen dans ce domaine, Diffazur est avant tout une entreprise familiale qui propose des concepts innovants et qui a su convaincre des milliers de clients.

Dans chaque épisode, l'équipe d'experts vient en aide à des particuliers souhaitant faire construire une piscine. De l'imagination, en passant par la conception 3D, la fabrication et la pose finale de leur projet, "Ma piscine de rêve" vous dévoile pas à pas la construction d'une piscine sous tous ses aspects.

Vieux bassins, nouvelles envies

L'histoire de cette piscine, c'est avant tout une histoire de famille ! Aurore et Laurent ont changé de vie il y a maintenant 3 ans. Ce couple a décidé de tout plaquer et de s'installer dans le Sud de la France pour suivre leurs 3 enfants, champions sportifs de très haut niveau. Leur rythme d'entrainement étant très intense, impossible pour la famille de prendre des vacances. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de faire construire une piscine pour profiter tous ensemble. Une piscine équipée de petits jets d'eau et d'une plage immergée.

C'est dans les hauteurs de Nice que l'équipe d'experts rencontre la deuxième famille. Virginie et Felipe ont fait construire une superbe maison avec une vue à couper le souffle ! Ils ont donc souhaité faire construire une piscine agrémentée d'une plage immergée et d'un mur en pierre sur lequel coulera une cascade ! Un air de vacances à domicile.

Trop beau pour être vrai

Dans cet épisode, l'équipe d'experts part à la rencontre de deux familles.

La première vit dans une petite ville des Yvelines, aux portes de Paris. Le couple travaille énormément et a peu de temps pour se retrouver en famille. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de faire construire une magnifique piscine équipée d'un spa, de jets d'eau et d'une plage immergée ! Une piscine qui fait rêver toute la famille !

De l'autre côté, le deuxième couple, Marie-Josée et Mamar ont acheté une ancienne bastide près d'Antibes qu'ils ont totalement rénovée. La petite touche manquante, une piscine. C'est pourquoi ils ont fait appel aux experts de Diffazur pour réaliser leur piscine de rêve connectée.