"Las Vegas : les technos de la capitale du divertissement" sur RMC Découverte lundi 30 juin 2025 (vidéo)

Lundi 30 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte vous propose une immersion à Las Vegas avec la diffusion du documentaire inédit « Las Vegas : les technos de la capitale du divertissement ».

Bienvenue à Las Vegas, capitale mondiale du spectacle et laboratoire géant du divertissement. Au cœur du désert du Colorado, cette ville hors norme repousse les limites de l'imaginaire et de la technologie pour offrir des expériences toujours plus immersives.

Des ruelles vénitiennes aux temples pharaoniques, des tours futuristes aux stades monumentaux, Las Vegas ne se contente pas d'aligner les décors grandioses : elle les anime grâce à des prouesses d'ingénierie, des innovations numériques et des dispositifs sensoriels de pointe. Tout y est conçu pour émerveiller, surprendre, bouleverser les sens.

Ce documentaire vous plonge dans les coulisses de six lieux emblématiques - la Sphère, la Strat Tower, l'Adventuredome, le High Roller, l'Allegiant Stadium et le Fremont Street Experience - pour révéler comment l'architecture, la scénographie et les technologies les plus avancées s'unissent pour créer un monde parallèle, taillé pour le rêve, le frisson et la performance.