"Grandir en France : les enfants ont la parole" sur France 2 mardi 1er juillet 2025 (vidéo)

Mardi 1er juillet 2025 à 21:10 France 2 diffusera « Grandir en France : les enfants ont la parole », un documentaire inédit qui éclaire sur le monde d’aujourd’hui et la façon dont on y grandit.

À l’heure où l’enfance est partout commentée, débattue, analysée, une voix reste trop souvent oubliée : celle des enfants eux-mêmes. Et si on leur donnait enfin la parole ?

Que pensent-ils vraiment des écrans, des inégalités entre hommes et femmes ou de l’éducation positive ? Mais aussi de l’amour, de leurs parents ou encore des punitions ? Comment vivent-ils les bouleversements du monde ? Et pourquoi leur enfance semble-t-elle si différente de celle de leurs parents ?

Grandir en France : Les enfants ont la parole plonge dans le quotidien de six enfants âgés de 8 à 12 ans, issus de tous horizons, milieux sociaux ou familiaux. Ils racontent l’enfance d’aujourd’hui et les tourments de la préadolescence avec humour et lucidité. Des récits qui surprennent autant qu’ils bouleversent.

Valentin, fils d’agriculteurs, rêve de foot et d’ailleurs. Billie Jane, fusionnelle avec sa mère divorcée, cherche son indépendance. Ismaël s’évade dans les écrans. Diane, surchargée d’activités extrascolaires, n’a pas une seconde de répit. Martin, replié dans sa maison, affronte ses peurs alimentées par les infos en continu. Elena redoute de grandir et de couper le cordon avec ses parents.

Grandir en France : les enfants ont la parole est une immersion dans l’univers des enfants. Un documentaire à leur hauteur, pensé pour tous les publics, qui éclaire autant les jeunes que les adultes sur le monde d’aujourd’hui et la façon dont on y grandit.

Le film s’accompagne d’une grande consultation nationale menée par l’UNICEF, un sondage inédit recueillant les visions, préoccupations et espoirs des enfants partout en France.

Avec la participation de

Caroline Goldman : psychologue pour enfants



Marie Rose Moro : professeure de psychiatrie de l’enfant



Sylviane Giampino : présidente du haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge



Philippe Duverger : chef du service de pédopsychiatrie du CHU d’Angers



Stéphane Clerget : pédopsychiatre.