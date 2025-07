"Concorde, l'histoire secrète" d'une ascension semée d'embûches sur France 5 jeudi 3 juillet 2025

Le Concorde est l'avion de ligne supersonique le plus abouti au monde. Mais son illustre ascension cache un parcours semé d'embûches qui sont révélés dans ce documentaire inédit diffusé jeudi 3 juillet 2025 à 21:05 sur France 5.

Au plus fort de la guerre froide, quelques années à peine après le premier homme sur la Lune en 1969, l’Europe et l’Union soviétique s’affrontent sur le terrain de l’aéronautique. Les deux puissances se mobilisent pour remporter la course à l’avion supersonique. Deux appareils très similaires sont alors développés de part et d’autre du rideau de fer.

Dans cette course, les Russes semblent avoir l’avantage : le Tupolev TU-144 est le premier à prendre son envol lors d’une démonstration en 1973. Mais ce sera aussi son dernier vol car il s’écrase au sol, faisant plusieurs morts.

Le Concorde, au contraire, connaîtra une histoire flamboyante. Il révolutionnera le vol commercial et deviendra une icône du luxe et de la jet-set. Mais sa fin en 2000 sera tout aussi tragique.

Quelle est l’extraordinaire aventure humaine et technologique derrière la création d’avions supersoniques ?

Quels défis technologiques leurs concepteurs ont-ils réussi à relever ? Et comment expliquer que le Concorde et le Tupolev TU-144 se ressemblent tant ?

Quels secrets cachent leurs fins tragiques, à plusieurs décennies d’écart ?