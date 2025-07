Deux numéros de "Ma piscine de rêve" à revoir sur RMC Story lundi 7 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 7 juillet 2025 à partir de 21:10, RMC Story rediffusera deux épisodes de la série documentaire « Ma piscine de rêve » réalisée par Olivier Halle

Dans cette série-documentaire, découvrez le quotidien de cinq experts, tous issus de la célèbre entreprise Diffazur qui révolutionne le marché de la piscine en France depuis plus de 45 ans. Leader européen dans ce domaine, Diffazur est avant tout une entreprise familiale qui propose des concepts innovants et qui a su convaincre des milliers de clients.

Dans chaque épisode, l'équipe d'experts vient en aide à des particuliers souhaitant faire construire une piscine. De l'imagination, en passant par la conception 3D, la fabrication et la pose finale de leur projet, "Ma piscine de rêve" vous dévoile pas à pas la construction d'une piscine sous tous ses aspects.

Créations sur mesure

David et Sandra, jeune couple de trentenaire, ont décidé de quitter leur vie cosmopolite à Genève pour s'installer dans un petit village de Haute Savoie avec leur fille de 4 ans. Leur rêve a toujours été d'avoir une piscine pour en profiter pendant les fortes chaleurs estivales mais pas seulement ! Pour se baigner le plus longtemps possible, ils ont souhaité la chauffer et l'agrémenter d'un volet roulant. Et la réalisation s'intégrera dans un très beau décor autour de leur pergola et de leur terrasse.

Transformation totale

Il y a 1 an, Jérémy a acheté une somptueuse propriété qui appartenait dans les années 50 à la célèbre actrice Danielle Darrieux. Dans cette demeure de la région parisienne se cache une immense piscine laissée à l'abandon depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui Jérémy a décidé de faire appel à l'équipe d'expert pour la rénover entièrement et en faire la plus grande et la plus belle piscine de toute l'île de France